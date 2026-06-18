Arst potenzia il servizio: 34 corse aggiuntive e biglietto a bordo per l'aeroporto di AlgheroLe novità dal 22 giugno: ecco cosa cambia
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Dal 22 giugno il trasporto urbano di Alghero cambia volto. Più collegamenti con l'aeroporto, linee riorganizzate, tariffe unificate, un nuovo punto informazioni e la possibilità di acquistare il biglietto direttamente a bordo con carta o smartphone sono le principali novità introdotte per rendere il servizio più efficiente e accessibile. Lo fa sapere l’Arst Sardegna sottolineando che, tra gli interventi più significativi, c'è il potenziamento della linea per l'aeroporto di Alghero-Fertilia, che dal 22 giugno al 15 settembre offrirà 34 corse aggiuntive. I collegamenti saranno garantiti ogni 30 minuti, dalle 5 alle 23.26, assicurando un servizio continuo verso lo scalo. Importante anche la trasformazione della linea 9321 "Alghero-Porto Conte-Capo Caccia", che diventa a tutti gli effetti una linea urbana. Il passaggio consentirà di applicare la tariffazione cittadina, con un risparmio per gli utenti e una maggiore integrazione con il resto della rete.
Cambia anche la numerazione delle linee, pensata per rendere il servizio più semplice e intuitivo, soprattutto per i turisti. Tutte le linee avranno fermata in via Catalogna, destinata a diventare il principale nodo di interscambio tra il trasporto urbano e quello extraurbano.
La nuova rete sarà così articolata:
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Linea 1 (ex A.F.): Fertilia Borgata
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Linea 2 (ex A.P.): La Pietraia
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Linea 3 (ex AL.FA): Fertilia Aeroporto
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Linea 4 (ex A.C.): Carmine-La Taulera
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Linea 5: Porto Conte-Capo Caccia
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Linea 6: Sant'Agostino-Porto
Sempre in via Catalogna è in fase di attivazione un nuovo centro informazioni Arst, dove sarà possibile ricevere assistenza e acquistare i titoli di viaggio. Novità anche sul fronte della bigliettazione. Oltre alle tradizionali rivendite e alle app DropTicket, TabNet e Around Sardinia, sui bus urbani arriva il sistema elettronico EMV, che consentirà di acquistare il biglietto direttamente a bordo con pagamento contactless tramite carta di credito, smartphone o smartwatch, senza costi aggiuntivi. Infine, saranno installate due nuove emettitrici automatiche contactless all'aeroporto di Alghero-Fertilia, che si aggiungeranno a quelle già presenti, mantenendo comunque la possibilità di pagare anche in contanti. Le novità puntano a migliorare frequenza, accessibilità e innovazione tecnologica del trasporto pubblico cittadino, offrendo un servizio più moderno e funzionale sia ai residenti sia ai visitatori.