Attività estive nel mare sempre più accessibili e inclusive per persone con disabilità. L’iniziativa è del Comune di Sennori che promuove anche per l’estate 2026 le attività che rientrano nell’ambito degli interventi di inclusione sociale e promozione del benessere rivolti ai cittadini con disabilità, con l’obiettivo di offrire occasioni di socializzazione e svago in un contesto sicuro e accessibile.

Il servizio è previsto ogni martedì e giovedì, dalle 9.30 alle 14.30. Il programma prevede giornate al mare presso l’area balneare ad accesso facilitato Abaf di Platamona, con tutti i servizi come l'accompagnamento da e verso il domicilio dei partecipanti, l'assistenza garantita durante tutte le fasi dell’attività, compresi gli spostamenti e il trasporto, con presenza di operatori qualificati, in numero adeguato in relazione ai partecipanti.

Per partecipare occorre rivolgersi alla cooperativa sociale onlus Airone (368 3687135 - email coop.lairone@tiscali.it). Le iscrizioni resteranno aperte fino al raggiungimento dei posti disponibili.

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