La natura che si rigenera e prende un’altra forma restituendo un’altra vita agli alberi rimossi. L’idea nasce nel comune di Ardara dove qualche mese fa l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Dui, è stata obbligata, per motivi di sicurezza, ad abbattere alcuni alberi a rischio crollo in piazza Insorti d’Ungheria.

Dunque per non vedere morire in via definitiva quegli alberi, su suggerimento di tanti il Comune si è messo alla ricerca di un artista che potesse dare nuova vita a quegli arbusti. Così l’amministrazione ha contattato lo scultore Andrea Gandini, che con grande spirito si è messo subito a disposizione.

Il sindaco Dui gli raccomandò: «Però dovrai rappresentare quello che i nostri bambini della primaria disegneranno». Così è stato. Due disegni sono stati estratti e su quella base sono state realizzate due splendide sculture: un gufo e una volpe.

Per l’idea della scultura il primo cittadino ha ringraziato Salvatore Falchi di Ardara, per l’individuazione dell’artista, mentre il suggerimento è stato di Riccardo Priami, una proposta che l’ufficio tecnico ha immediatamente sposato.

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