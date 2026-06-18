«Colpisce, e fa sorridere, leggere le dichiarazioni di chi si attribuisce immeritatamente risultati che sono il frutto di un percorso amministrativo ben definito e documentato da delibere di Consiglio, di Giunta e da tutta una serie di altri atti amministrativi inequivocabili. Il progetto di trasporto pubblico che collega Sorso con Sennori, e i rispettivi quartieri interni ai due centri urbani, non nasce certo oggi e non nasce da iniziative del Partito Democratico: era uno degli impegni assunti dalla nostra amministrazione con i cittadini già in occasione delle elezioni comunali del 2024».

Così il sindaco del Comune di Sorso, Fabrizio Demelas, replica alle dichiarazioni del Pd cittadino che sostiene che il servizio di trasporto attuato in città, con il nuovo autobus urbano diventato operativo, sia frutto anche della proposta portata dai dem in sinergia con i consiglieri regionali del territorio. La proposta per il primo cittadino è stata portata all’attenzione del Consiglio comunale il 6 dicembre 2024 sempre dall’attuale maggioranza e successivamente, tradotta in un progetto concreto, in gestione associata col Comune di Sennori con Sorso nel ruolo di ente capofila, approvato dalla Giunta il 27 maggio 2025.

«Infine il progetto è stato finanziato dalla Regione Sardegna con risorse pubbliche, cioè di tutti i cittadini sardi non certo del Pd», aggiunge Demelas. «Pur soddisfatti dell’avvio del servizio per altro, sarebbe un errore considerare questo come un traguardo definitivo». Permangono infatti diverse aree dell’agro che non dispongono ancora di collegamenti adeguati e sulle quali occorre continuare a investire. «Per questo motivo ritengo più utile concentrarsi sulle prossime sfide e sulla ricerca di nuove risorse – conclude il sindaco -. L’obiettivo comune dovrebbe essere quello di costruire una rete di trasporto sempre più efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini non quello di attribuirsi meriti che non si anno».

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