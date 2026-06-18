Il sindaco Raimondo Cacciotto ha incontrato ieri mattina i vertici di Abbanoa per fare il punto sui lavori di riqualificazione della rete idrica ancora in corso nel centro storico di Alghero. Alla riunione hanno preso parte anche l’assessore al Demanio Enrico Daga, il dirigente e il funzionario dell’Ufficio Demanio, insieme ai rappresentanti del gestore del servizio idrico.

Al centro del confronto, l’importante intervento di efficientamento della rete idrica avviato nei mesi scorsi e ritenuto strategico per il miglioramento delle infrastrutture cittadine. Cacciotto ha ribadito con fermezza la posizione dell’Amministrazione comunale rispetto alla prosecuzione dei lavori durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

«Siamo pienamente consapevoli della necessità di intervenire sulle infrastrutture cittadine e continueremo a collaborare con Abbanoa affinché gli interventi vengano realizzati nel più breve tempo possibile, - ha dichiarato - tuttavia, non possiamo consentire l’apertura di nuovi cantieri nelle aree più frequentate del centro storico durante la stagione estiva. Significherebbe creare disagi ai residenti, alle attività economiche e ai visitatori, con inevitabili ripercussioni sulla vivibilità della città e sul lavoro di tante imprese».

L’Amministrazione ha pertanto espresso parere favorevole esclusivamente all’accantieramento di due vie collocate al di fuori dei principali circuiti turistici, chiedendo contestualmente che gli altri interventi vengano riprogrammati in un periodo più compatibile con le esigenze della comunità e della città. Particolare attenzione è stata inoltre posta alla qualità degli interventi di ripristino. Il sindaco ha infatti chiesto ad Abbanoa il massimo rigore nell’esecuzione delle opere, nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni fornite dai tecnici comunali dell’Ufficio Demanio.

La riunione è stata anche l’occasione per affrontare il tema dei ripristini stradali nelle aree già interessate dai lavori. Comune e Abbanoa stanno valutando possibili soluzioni tecniche che consentano di intervenire sull’intero asse viario e non soltanto in corrispondenza degli scavi effettuati, con l’obiettivo di garantire una migliore qualità degli interventi e una maggiore uniformità del manto stradale.





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