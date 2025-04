Riapre il cantiere di via Ponte Romano, la strada chiusa ormai da quasi cinque anni, nel cuore di Porto Torres. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo esecutivo per i lavori di completamento dello scavo, restauro e valorizzazione della Domus mosaicata, importante scoperta che risale al giugno del 2020 nel corso degli interventi per la posa della rete del gas.

Il progetto redatto dall’architetto Andrea Fonnesu per un importo di circa 35mila euro per un piano complessivo che gode di risorse pari a circa 600mila euro per la messa in sicurezza del mosaico e della strada. Il consiglio comunale ha approvato la variazione urgente al Bilancio di previsione finanziario con inserimento della somma di 465mila euro per la realizzazione della viabilità alternativa in via Ponte Romano, a cui si aggiungono i 35.000 euro destinati alla progettazione di fattibilità economica. Ulteriori 100.000 euro saranno destinati alla messa in sicurezza del sito archeologico.

La Soprintendenza archeologica aveva dato il via libera alla realizzazione dell’intervento che finalmente potrebbe mettere fine ai tanti disagi creati alle attività commerciali della zona. Si avvia così la procedura per l’apertura di una delle arterie stradali che da tempo sta creando situazioni di criticità al traffico in entrata e in uscita nel centro urbano.

© Riproduzione riservata