Evento inedito a Porto Torres con l’incontro dell’ensemble “Dolci Accenti” di Sassari con “Hof-Musici” di Praga, diretto da Ondrej Macek, che domenica 14 luglio, alle 20.30, nella basilica di San Gavino presentano in prima assoluta il concerto “Scarlatti project -Vespro della Beata Vergine” quale evento clou del VI festival internazionale di musica antica “Note senza tempo…”.

I due gruppi si cimenteranno all’unisono nell'esecuzione appassionata delle opere ritrovate, permettendo al pubblico di fare un viaggio indietro nel tempo e di apprezzare queste melodie per la prima volta in tempi moderni. Macek è stato capace di rigenerare un percorso musicale collegando sapientemente insieme i diversi salmi e le antifone, ricostruendo così un rinnovato concerto. «È un vero omaggio all’ingegno artistico del compositore siciliano, tra i più illustri della storia musicale italiana – ha affermato Calogero Sportato, presidente “Dolci accenti” –. A questo genio è dedicato il nostro “Scarlatti project” partito lo scorso anno, che sarà sviluppato all’interno del festival in vista del 2025, quando si celebreranno i trecento anni dalla morte. Dobbiamo ringraziare il comune di Porto Torres per la sua lungimiranza nell’accogliere è la tappa più importante del festival in un luogo ricco di storia e di suggestioni».

L’unione tra i due ensemble diretti per l’occasione dal maestro Ondřej Macekè è formata dai soprani Kamila Zbořilová e Jana Kuželová, dal contralto Veronika Mráčková, il tenore Tomáš Kočan, il basso Ivo Michl, con Daniele Cernuto al violoncello, Federica Are al violone, Calogero Sportato e Antonio Fresi alla tiorba e all’arciliuto. All’interno del programma si trovano l’Antifona I "Dum essetrex" nella ricostruzione di Macek; il Salmo I "Dixit Dominus" a 5 e l’Antifona II "Leva ejus"; il Salmo II "Laudatepueri" a 5; l’Antifona III "Nigra sum";il Salmo III "Laetatus sum" a 4; Antifona IV "Jam hiemstransiit"; Salmo IV "Nisi Dominus" a 4;Antifona V "Speciosa facta es" a 3;Salmo V "Lauda Jerusalem" a 4; Inno "Ave Maris Stella" a 5; Magnificat a 5.

Il lavoro, frutto di passione e di impegno incessante per il mondo della musica barocca, lo scorso anno si era concentrato sulla rara e meravigliosa "Messa in Canone a 5 Parti" di Scarlatti, che era stata riportata per la prima volta sulle scene moderne a Sassari, aprendo le porte alle nuove ricerche. Oltre a dirigere il concerto di domenica, il maestro terrà una master class martedì 16 luglio nella basilica di San Gavino sulla vocalità barocca, rivolta a coristi e direttori di coro. La masterclass è organizzata assieme alla Accademia di musica antica Cristóbal Galán di Sassari.

