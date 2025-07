Tutto pronto ad Alghero dove domani – domenica 27 – si apriranno alle 19.30 i cancelli dell’Anfiteatro Ivan Graziani, a Maria Pia, palcoscenico dei grandi concerti e show dell’estate, con il rock di Edoardo Bennato. Lo show è in programma alle ore 21.30 ma la raccomandazione al pubblico è quella di raggiungere l’area evento con largo anticipo. Gli orari indicati potrebbero subire variazioni per esigenze tecniche o di produzione.

L’Anfiteatro è raggiungibile da viale Burruni (doppio senso di marcia) e da viale 1° Maggio (senso unico verso l’anfiteatro). Saranno attive eccezionalmente con orario notturno con apertura fino alle ore 2 le seguenti aree di sosta a pagamento: sterrato M7 (fronte stabilimento Splash Aquapark, confinante con l’Anfiteatro – accesso da viale I Maggio); sterrato “Lo Chalet” (tra via Libeccio e via Scirocco) accesso da viale I Maggio e via della Tramontana.

L’accesso all’area concerto sarà soggetto a controlli. Non sarà consentito introdurre materiali o oggetti potenzialmente pericolosi, ingombranti o non idonei. L’Autorità di Pubblica Sicurezza si riserva comunque la valutazione di interdire l’introduzione di qualunque oggetto a offendere.

© Riproduzione riservata