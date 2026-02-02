Nuovo campanello d’allarme nella palazzina di via Fattori, poco distante dal centro di Porto Torres.

Cadono calcinacci e detriti dal terrazzino del primo piano, una fragilità strutturale che interessa l’intero edificio a quattro piani. L’intervento immediato della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale ha consentito di mettere in sicurezza l’area, una soluzione temporanea e urgente per uno stabile che mostra segni di cedimento ormai da tempo, problemi strutturali rilevati in tutti e quattro i terrazzini ormai off limits. La diffida dei caschi rossi impedisce agli inquilini di accedere alle verande esterne, con divieto di esporsi tramite delimitazione con nastro bianco rosso.

I fabbricati si stanno letteralmente sbriciolando, riversando una pioggia di calcinacci sui marciapiedi, con pericolo per l’incolumità di condomini e passanti.

L’interdizione interessa anche i due garage sottostanti il primo piano dove sono state poste due transenne. Resta la preoccupazione per i residenti della palazzina, un edificio che richiede un intervento di manutenzione urgente. Un piano di ripristino con rifacimento della facciata e dei balconi che risulterebbe programmato da tempo.

