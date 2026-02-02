Domani, martedì 3 febbraio, si terrà l’udienza della Corte di Cassazione per la decisione sulla condanna all’ergastolo d Fulvio Baule, il muratore di 44 anni, in carcere per il duplice omicidio dei suoceri, Basilio Saladdino e Liliana Mancusa e il tentato omicidio nei confronti della ex moglie, Ilaria Saladdino, avvenuto a Porto Torres il 26 febbraio 2022.

La prima sezione della Corte Suprema ha ritenuto ammissibile il ricorso presentato dall’avvocato difensore Nicola Lucchi, accogliendo la richiesta di discussione in udienza pubblica. La richiesta era stata depositata nel mese di luglio scorso dal legale della difesa che sostiene vi sia «una erronea applicazione delle norme giuridiche in materia di attenuanti generiche, con sovrapposizione della valutazione degli elementi positivi della condotta del reo e del suo stato psichico».

Lo scorso 31 marzo la Corte d’assise d’appello di Sassari aveva respinto la richiesta di una perizia psichiatrica presentata dall’avvocato Lucchi, confermando il verdetto di condanna all’ergastolo, emesso in primo grado.

Il duplice omicidio avvenne la sera del 26 febbraio di quattro anni fa, quando il muratore di Ploaghe riportò i figli dalla moglie, Ilaria Saladdino, che si era trasferita a Porto Torres, presso la casa dei genitori in via Principessa Giovanna. La donna fu aggredita per strada a seguito di una lite furiosa, poi il muratore reo confesso prese l’ascia dal portabagagli della sua auto e colpì più volte il suocero Basilio. In seguito rincorse la suocera Liliana che, colpita selvaggiamente, morì dopo un mese di coma. Con la stessa arma aggredi anche la ex moglie, prima di consegnarsi ai carabinieri.

