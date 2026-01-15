Il Comune di Porto Torres mette in vendita l’ex asilo comunale di via Angioy, struttura fatiscente nel centro cittadino, dove in passato hanno trovato spazio alcune associazioni di volontariato.

L’edificio di 153 metri quadri è stato inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell’Ente.

Nel 2022 l’amministrazione aveva ripreso in mano il progetto del 2008 che prevedeva la riconversione della vecchia scuola d’infanzia in appartamenti in grado di soddisfare le esigenze di molti cittadini alla ricerca di una nuova casa. Nel 2012 e nel 2015 furono approvati i progetti definitivo ed esecutivo e l’immobile di 153 metri quadri fu inserito nel piano delle valorizzazioni immobiliari. Negli scorsi anni, però, un progettista ha valutato come il finanziamento regionale di 420mila euro, allora concesso, non coprisse i costi derivanti dalle nuove normative in materia energetica e acustica e dalle modifiche del prezzario regionale. Le risorse sarebbero state sufficienti a realizzare solo 2 dei 4 mini-appartamenti previsti dal progetto. Perciò il Comune si era rivolto alla Regione chiedendo di valutare due ipotesi: consentire la realizzazione di 2 soli mini-appartamenti oppure integrare il finanziamento con ulteriori 250mila euro, per realizzare l'intervento come previsto in origine.

Le risorse, però, non sono mai arrivate e l’amministrazione ha messo in vendita l’immobile.

