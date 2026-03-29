L’amministrazione comunale di Porto Torres, su proposta del sindaco Massimo Mulas, intitolerà il campo comunale 2 all'imprenditore, il dirigente e il talent scout Dino Maricca, stimato dalla comunità turritana per l’impegno profuso in ambito sportivo e sociale.

Maricca è stato un punto di riferimento ed elemento aggregante per intere generazioni di giovani atleti e non solo, ai quali ha trasmesso i valori educativi, sociali e di solidarietà, veicolati dalla pratica dello sport, in particolare il rispetto e il senso di appartenenza a un gruppo e alla città.

Dino Maricca, scomparso nel 2005 a 70 anni, imprenditore metalmeccanico, è stato un grande appassionato dirigente sportivo, figura centrale nella crescita del calcio giovanile nel nord Sardegna, che ha lasciato un’impronta profonda tanto nel mondo dello sport quanto in quello imprenditoriale. Difatti nel 1975 fondò la squadra amatoriale “Officine Meccaniche Dino Maricca”, autentica fucina di giovani talenti che si misero presto in evidenza nel panorama locale. L’esperienza amatoriale ben presto si trasformò in un progetto più ambizioso e così nacque la "Turritana Football Club”.

I risultati non tardarono ad arrivare: per due anni consecutivi la squadra conquistò il campionato provinciale Allievi e partecipò al prestigioso Trofeo Muzzetto di Tempio Pausania. La società proseguì il proprio cammino vincendo il campionato di Terza Categoria, consolidandosi in Seconda e conquistando nel 1986 la promozione in Prima Categoria, nello spareggio disputato a Sorso, nello storico campo “Maddau”, gremito di tifosi.

Dopo la storica promozione del 1986, con umiltà e senso di responsabilità, decise di affidare la Turritana a nuovi dirigenti, lasciando però un’eredità duratura, tanto che tutt’oggi i "colori granata" continuano a calcare i campi di calcio della Sardegna.

La richiesta di intitolazione del campo comunale 2, è stata sottoscritta da 119 cittadini Turritani, tra cui familiari, amici, sportivi e ragazzi cresciuti e formati all’interno delle varie squadre della Turritana, che l’hanno conosciuto, stimato e apprezzato sia per le sue doti umane che sociali e conservano ancora oggi un ricordo indelebile, che intendono tramandare alle future generazioni. L'impianto sportivo è stato recentemente oggetto di un significativo intervento di rigenerazione infrastrutturale che ha interessato i campi 2 e 3, la struttura polivalente e il centro fitness e, al contempo, sono in fase di progettazione gli interventi destinati al miglioramento degli spogliatoi e del boxing club.

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