Debutto oggi in consiglio comunale a Sassari per Tania Decortes, assessora alle Politiche, servizi di coesione sociale e pari opportunità della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Mascia. La coordinatrice provinciale dei Progressisti ha sostituito due settimane fa la dimissionaria Lalla Careddu.

«Sarà mio compito individuare strategie e progetti per le fasce più deboli», ha affermato a inizio seduta. Decortes, di professione avvocato penalista, ha ricordato anche un’altra categoria di persone che si intende aiutare. «Le donne e gli uomini demoliti, economicamente ed emotivamente, dagli accadimenti della vita dovuti a scelte proprie e anche a condotte altrui, talvolta violente».

L’assessora si dice convinta che, dichiara, «con il supporto adeguato possono superare le emergenze e diventare una risorsa per la società. E investire nel sociale significa trasformare le fragilità in una risorsa collettiva». «Confido - conclude rivolgendosi all’Aula - nella collaborazione e nel confronto con tutti voi perché sono convinta del valore dell’azione collettiva rispetto all’individualismo».

© Riproduzione riservata