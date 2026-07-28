Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente, nata nel 1986 per promuovere la depurazione delle acque e denunciare la salute di mari, laghi e coste italiane fa tappa a Porto Torres e nel territorio circostante dal 2 al 4 agosto. Sotto lo slogan "Non ci fermeremo mai", quest'anno celebrerà un traguardo importante: i 40 anni di Goletta Verde, un viaggio lungo la penisola da giugno ad agosto per raccontare l’attività in difesa del mare. Per l'occasione verrà proposto un ricco programma di incontri, dibattiti, proiezioni, ma in particolare verrà la presentazione ufficiale dei dati sui monitoraggi delle acque e le battaglie ecologiste, compiute in questi anni, facendo il punto sulla tutela del mare e sulla transizione energetica. Tre gli appuntamenti in programma a partire dal 2 agosto alle 17 con l’incontro a Platamona presso il Centro di educazione ambientale e sostenibilità “Stagno e ginepreto di Platamona”, seguirà la proiezione di filmati sul tema e il dibattito. Il 3 agosto alle 9.30, presso la sala convegni del Parco nazionale dell’Asinara è prevista la tavola rotonda sulla “Decarbonizzazione e crescita – la nostra strada verso la transizione ecologica” ; nel pomeriggio alle 15.30 l’argomento “Asinara. Le sfide del parco tra conservazione e sviluppo”. Il 4 agosto alle 10 l’appuntamento finale presso la banchina Cormorano Marina, a bordo della Goletta Verde dove verranno comunicati i dati dei monitoraggi raccolti nella storica campagna.

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