Nozze d'argento con la Sagra de “Sos Ciccioneddos”, la pasta tipica di Codrongianos. Un piatto gustoso della tradizione alimentare, che negli anni, ripropone la semplicità di alimenti poveri: semola di grano duro acqua e sale. L'edizione numero 25 si terrà l'8 agosto alle 20 nell’area di fronte alla maestosa Basilica di Saccargia.

Venticinque edizioni di mani che impastano, di volontari che si ritrovano, di persone sedute attorno allo stesso tavolo. Venticinque edizioni nelle quali un gesto antico è passato da una generazione all'altra, diventando uno degli appuntamenti più conosciuti e attesi dell'estate codrongianese. Organizzata dalla Pro Loco di Codrongianos, la manifestazione nasce attorno a uno dei prodotti più identitari della tradizione gastronomica locale, con una lavorazione che richiede tempo, pazienza e manualità.

Ogni “ciccioneddo” viene infatti lavorato uno per uno sul vetro rigato, con un movimento delle dita che gli conferisce la caratteristica forma. Un gesto semplice solo in apparenza, imparato osservando le mani di chi lo sapeva fare prima. Non era semplicemente la preparazione di un piatto. Era, ed è ancora oggi, un momento di socialità.

Nei giorni scorsi la Pro Loco ha infatti accolto i bambini del “Centro Estivo “di Codrongianos per un laboratorio dedicato alla preparazione dei ciccioneddos.

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