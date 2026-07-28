Nella giornata di oggi, presso la sede municipale del Comune di Ossi, si è tenuto un incontro ufficiale alla presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni di Ossi, Muros e Cargeghe. Un'occasione importante per salutare il comandante della Stazione dei Carabinieri di Ossi, il maresciallo capo, Leonardo Pintus, che lascia il territorio per assumere il prestigioso incarico di nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Fertilia. Al suo posto, alla guida della stazione di Ossi, ci sarà il maresciallo Daniele Concu. A salutarlo, oltre al primo cittadino di Ossi, Pasquale Lubinu, anche i sindaci di Muros e di Cargeghe, Federico Tolu e Antonio Ruiu, che hanno espresso i più sentiti ringraziamenti al comandante Pintus per il lavoro straordinario, la dedizione e la costante collaborazione garantita alla comunità in questi quattro anni di proficua attività a supporto della legalità e della sicurezza. Dai sindaci i migliori auguri per questa nuova e importante sfida professionale.

Al contempo è stato rivolto un caloroso benvenuto al nuovo Comandante, il Maresciallo Daniele Concu, "al quale auguriamo un ottimo lavoro, rinnovando la massima disponibilità alla collaborazione istituzionale nell'interesse della nostra comunità." Alla cerimonia era presente il parroco, la dirigente scolastica, la comandante della Polizia Locale ed il comandante della Compagnia Barracellare. Tutti i presenti hanno espresso un grande apprezzamento per il lavoro svolto dal comandante Pintus in questi anni, sottolineando le sue grandi capacità professionali e le sue notevoli doti umane.

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