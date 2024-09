L’Associazione culturale Sa Perbeke organizza la seconda edizione della manifestazione musicale di world music “Monumentos suta a su chelu”. Primo appuntamento il 19 settembre ’24 a Porto Torres nella basilica di San Gavino alle ore 20, saranno in scena il duo Beppe Dettori e Raoul Moretti con Arpa, voce e chitarra che dialogheranno con il sax e la genialità musicale di Gavino Murgia. In questa edizione Dettori e Moretti ospiteranno diverse realtà musicali del Centro-Nord Sardegna, come Massimo Cossu, il Coro Gabriel e il duo tempiese Sandro e Laura Fresi. L’intenzione dell’Associazione Sa Perbeke è quella di far dialogare differenti stili musicali e diverse tipologie di Artisti in contesti e location con energie e vibrazioni secolari come appunto le chiese e i monumenti religiosi, come si evince dal sottotitolo “Tra Sacro e Profano”. Si potrà assistere ai concerti in forma totalmente gratuita, grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, di alcuni Sponsor privati, alle amministrazioni comunali coinvolte nel Progetto e all’istituto dei beni culturali religiosi. Il 20 settembre ’24 alle ore 19 a Sassari nella suggestiva Chiesa di Santa Caterina Massimo Cossu intreccerà le sue chitarre con le corde del Duo Dettori e Moretti. Il 21 settembre ’24 alle ore 19 la basilica di Saccargia ospiterà le voci del coro Gabriel di Tempio, mentre il 22 settembre a Oschiri nell’ex cattedrale di Nostra Signora di Castro diventata Chiesa dopo il 1508 vedrà il duo tempiese Sandro Fresi e Laura Fresi.

