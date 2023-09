Ha riaperto questa mattina, martedì 26 settembre, l’ufficio postale di Porto Torres, in via Ettore Sacchi. Sono terminati, infatti, i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a risolvere un guasto sull’impianto di climatizzazione.

La perdita di gas, giovedì scorso, aveva rischiato di intossicare utenti e dipendenti durante le operazioni allo sportello, all’interno dei locali. I vigili del fuoco del distaccamento locale erano intervenuti con la squadra del nucleo Nbcr per verificare lo stato dell’impianto e il pericolo di gas tossici, evacuando gli uffici, rimasti chiusi nel fine settimana per verifiche ai condizionatori.

La sede di Porto Torres è dunque a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Per tutta la durata degli interventi l’azienda di Poste Italiane aveva comunque predisposto, per i clienti di via Ettore Sacchi, uno sportello dedicato nell’ufficio postale di via Ponte Romano, per tutte le operazioni postali e finanziarie.

