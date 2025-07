Prosegue ad Alghero la 29esima edizione di Estudi Polifònic, il cartellone musicale promosso dal Coro Polifonico Algherese con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu. Una rassegna che accompagna il pubblico per tutto l’anno con appuntamenti dedicati alla coralità, alla musica popolare e al canto di tradizione. Dopo il successo della recente esibizione all’interno dell’Alguer Wine Week, la stagione estiva entra nel vivo con due nuovi appuntamenti dei Concerts d’Estiu, serie di concerti itineranti incentrati sulla musica di tradizione orale.

Il primo, in programma domenica 20 luglio, avrà come teatro il centro storico di Alghero: un evento suggestivo che prenderà il via alle 21 da Piazza Ginnasio, dove i quattro cori partecipanti inizieranno un percorso musicale che, passando per via Carlo Alberto, porterà il pubblico fino a Piazza Duomo e alla Cattedrale di Santa Maria: qui alle 22 è prevista l’esibizione finale. Insieme al Coro Polifonico Algherese, che interpreterà brani del repertorio popolare algherese e catalano, si esibiranno tre importanti formazioni ospiti: Il Coro di Nulvi, diretto da Fabrizio Mangatia, il Coro S’Ena Frisca di Putifigari, fondato nel 1995, che prende il nome dalla Patrona del paese e il Coro di Bosa, nato nel 2000 per preservare e tramandare il raro e prezioso canto a tràgiu, tipico della tradizione bosana. Estudi Polifònic è realizzato con il sostegno del programma strategico “Salude & Trigu” della Camera di Commercio di Sassari, con il contributo della Fondazione di Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione Alghero e il patrocinio del Comune di Alghero. L’appuntamento è dunque fissato per domenica 20 luglio alle 21 in Piazza Ginnasio: una serata tra musica, tradizione e identità.

© Riproduzione riservata