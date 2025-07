Cambio di guida al Commissariato di Alghero. Il nuovo dirigente è Angelo Fois, che prende il posto di Mario Deidda, trasferito presso la Questura di Sassari. Fois, accompagnato dal Questore, Filiberto Mastrapasqua, è stato ricevuto oggi a Porta Terra dal sindaco Raimondo Cacciotto. "La collaborazione tra le istituzioni e le forze dell'ordine è sempre stata un elemento fondamentale per il benessere e la sicurezza di Alghero. Con l'arrivo del Commissario Fois, sono certo che questo rapporto continuerà ad essere forte e produttivo, ad iniziare dalla stagione estiva in corso e che ci vede impegnati nell'accoglienza di tanti turisti. Ringrazio il Commissario Deidda per il lavoro svolto durante il suo mandato e auguro buon lavoro al nuovo dirigente”. All’incontro di questa mattina presenti anche l'Assessore Roberto Corbia e il Comandante della Polizia Locale Salvatore Masala.

