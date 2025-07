Incidente stradale con incendio di vegetazione intorno alle 19 a Romana, in provincia di Sassari.

Per cause da accertare un'automobile, dopo essere uscita di strada, si è ribaltata, prendendo fuoco. L'unico occupante è stato aiutato da alcuni passanti ad uscire dalla vettura, per poi essere preso in carico dagli operatori del 118 e dell'elisoccorso.

Le due squadre dei vigili del fuoco hanno spento le fiamme dell'auto e della vegetazione circostante, bonificando lo scenario affinché il personale medico potesse operare in sicurezza.

