Capita anche di imbattersi in cartelli curiosi posizionati sull’arenile.

E’ il caso del segnale stradale assurdo che è apparso proprio sulla spiaggia di Abbacurrente lungo il litorale di Porto Torres, indica un divieto di sosta inspiegabile con tanto di possibile rimozione dei veicoli.

“Per quanto divertenti questi cartelli suscitano una certa inquietudine – dicono i passanti – sembra uno scherzo, ma in realtà forse volevano far intendere altro”. Di sicuro nessuno si sognerebbe di spingersi con le auto in quella zona e tantomeno di sostare per guardare da vicino il mare.

“Una situazione curiosa che appare un simpatico gioco artistico, - aggiungono alcune persone che passeggiano sul bagnasciuga - sulla scia dei giocosi segnali stradali che deturpano il litorale. E quindi non occorre prenderlo alla lettera, ma forse – aggiunge qualcuno con un sorriso - è meglio un avvertimento in più che di meno”.

Il cartello si trova posizionato in un’area interdetta per pericolo frane, un divieto stabilito dall’ordinanza emessa dal sindaco Massimo Mulas dopo gli ultimi smottamenti dovuti all’erosione costiera, crolli che attendono interventi di messa in sicurezza.

