Ritornano ad essere funzionali i servizi presso l’Ecocentro comunale di Porto Torres.

Dopo i disagi subiti dai cittadini, la Ciclat, la ditta che gestisce l’attività di igiene urbana, si è scusata con la cittadinanza per alcuni disservizi registrati nei giorni scorsi, dovuti anche all'aumento dei conferimenti legato all'incremento stagionale. I problemi riscontrati lunedì scorso sono stati causati da un ritardo nel rientro in struttura del cassone che accoglie i rifiuti in legno, a causa di problemi registrati nell'impianto di conferimento.

Nel frattempo è ripreso a pieno regime anche il conferimento di carta e plastica e, quindi, l’Ecocentro è tornato a offrire i servizi tradizionali per tutte le frazioni di rifiuti.

Lunedì scorso diversi utenti avevano tempestato di telefonate il centralino del Comune di Porto Torres, perché gli operatori del Centro di raccolta erano stati costretti a rifiutare i conferimenti a causa degli scarrabili ormai saturi. In particolari si era esaurito lo spazio per i legnosi, la plastica e la carta.

© Riproduzione riservata