Incidente in via Sassari, all’ingresso della città di Porto Torres. Un ragazzino di 14 anni è stato travolto da un’auto, una Opel Zafira, che procedeva in direzione Sassari. Nell’impatto il 14enne ha riportato una frattura alla spalla e una ferita al femore.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo stava attraversando la strada, nell’incrocio con via Cellini, per raggiungere la fermata del pullman che lo avrebbe condotto a scuola. Non appena raggiunta neppure metà della carreggiata, l’adolescente è stato investito dalla vettura. Il conducente, che ha prestato i primi soccorsi, ha dichiarato di non averlo visto perché abbagliato dal sole.

Sul posto l’ambulanza del 118 con gli operatori che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il giovane all’ospedaleciviledi Sassari. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres per i rilievi e la viabilità. I militari hanno sentito alcuni testimoni per ricostruire la dinamica.

