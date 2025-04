La giunta comunale di Porto Torres ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del costone roccioso, ubicato tra l’Istituto superiore Tecnico Nautico Paglietti e piazza Amsicora”, per un importo pari a 650.000 euro sulla base del finanziamento richiesto alla Regione Sardegna.

Il progetto redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo Gianmarco Manis, consiste nell’intervento di consolidamento del costone di roccia che sovrasta l’area archeologica di proprietà del Mibact.

Nel sito sottostante, infatti, si trovano le tombe ad arcosolio, uno dei tanti complessi funerari più importanti dell’antica Turris Libisonis, un’area che conserva ancora circa 50 tombe, situate proprio nella parte retrostante dell’edificio scolastico, sepolture ricavate nella collina calcarea e utilizzate tra il III e il VII secolo d.C.

A seguito dell’istruttoria sono state apportate alcune correzioni alla scheda tecnica con aggiornamenti dei prezzari cosi da definire le somme necessarie per l’intervento, pari a 650mila euro.

