Torna anche quest’anno “Prime Note”, il concorso nazionale dedicato ai giovani musicisti, giunto a Porto Torres alla sua quindicesima edizione. L’iniziativa sarà il primo evento ufficiale della Festha Manna 2025. La serata di gala, unica fase aperta al pubblico, si terrà sabato 31 maggio alle ore 16.30 nella sala Filippo Canu. Nei giorni precedenti, 29 e 30 maggio, il concorso si svolgerà con due giornate di selezioni riservate ai partecipanti, giovani musicisti di talento che si cimenteranno in una serie di prove nelle diverse categorie della competizione. La scorsa edizione ha portato in gara 50 allievi. Durante l’evento finale, una giuria di esperti assegnerà i seguenti riconoscimenti: Primo Premio Assoluto (buono acquisto del valore di 1000 euro); Premio Speciale del Pubblico; Targa Premio del Comune di Porto Torres. Prime Note” è organizzato dall’associazione culturale “Amici del Conservatorio” Ofds - Orchestra Filarmonica della Sardegna, in collaborazione con l’Istituto comprensivo n. 2 “Don Antonio Sanna” e con il patrocinio del Comune di Porto Torres.

