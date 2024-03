Conclusi i lavori della nuova rotatoria di Serra Li Pozzi, quartiere alla periferia di Porto Torres, dove è entrata in vigore la nuova disciplina della viabilità, con senso di marcia antiorario realizzata in corrispondenza dell’incrocio a tre bracci, formata dalle vie dell’Erica, degli Ulivi e via dei Corbezzoli. Lavori per un ammontare di 350mila euro, fondi stanziati dal bilancio comunale per un progetto che ha previsto anche la realizzazione dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale e verticale, dell'impianto di illuminazione, fresatura e realizzazione nuovo manto stradale.

Il comando della polizia locale ha disposto un nuovo piano di viabilità nei tre bracci dove il traffico è regolato mediante apposito raccordo ad "anello" con circolazione rotatoria antioraria. Inoltre i flussi di traffico saranno convogliati all'interno della rotatoria mediante segnaletica verticale ed orizzontale opportunamente collocata. I conducenti dei veicoli provenienti dalle vie, dell'Erica, degli Ulivi, dei Corbezzoli , confluenti nell'anello di circolazione, in corrispondenza delle rispettive strisce trasversali di “dare precedenza”, devono osservare l'obbligo di immettersi nella rotatoria in senso antiorario, con l’obbligo di dare precedenza ai veicoli già in circolazione nella stessa. I mezzi in transito all'interno della rotatoria, godono del diritto di precedenza rispetto ai veicoli provenienti dai bracci di intersezione in immissione.

