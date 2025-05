La suggestiva cornice dell’Antiquarium Turritano offrirà lo scenario ideale per una serata all’insegna della musica da camera. Sabato 31 maggio 2025, alle 20, la direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e l’Antiquarium Turritano di Porto Torres, in collaborazione con l’associazione “Musicando Insieme” e la scuola civica di musica Fabrizio De Andrè, presentano il concerto dal titolo: “Musicando per la Città”.

Il concerto per violino e pianoforte vedrà protagonisti Marco Ligas e Stefano Mancuso, due artisti di grande levatura, uniti da una profonda affinità musicale e da una lunga esperienza concertistica internazionale. Il dialogo tra i due strumenti attraversa colori, atmosfere e intensità emotive, esaltate dalla sensibilità interpretativa dei due musicisti.

Due tra i più grandi capolavori del repertorio romantico per violino e pianoforte animeranno la serata: la “Sonata n. 4 in La minore” di Ludwig van Beethoven, in cui si alterneranno slancio drammatico e delicatezza in un dialogo serrato; e la “Sonata in La maggiore” di Johannes Brahms, in cui l’intimità della melodia si fonde con la profondità del gesto romantico.

