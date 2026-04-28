Incidente in via Benedetto Croce, a pochi passi dal litorale di Porto Torres.

Una donna alla guida di una Nissan Micra, per cause non accertate, è finita fuori strada, schiantandosi contro un grosso palo al lato della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione la donna, una pensionata di circa 70 anni, mentre procedeva dal Lungomare verso via Benedetto Croce, ha perso il controllo del mezzo all'altezza della gelateria Il Golfo, probabilmente per un malore, finendo contro un palo del telefono.

La struttura è stata divelta alla base con pericolo per altre vetture parcheggiate. La donna rimasta lievemente ferita è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 che le hanno prestato le prime cure. Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi e la dinamica mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e atteso l'intervento dei tecnici per la rimozione del palo della società di telecomunicazioni.

A supporto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres. I residenti lamentano la pericolosità della via, per la velocità degli automobilisti in una zona spesso frequentata da bambini per la presenza di un'area gioco privata.

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