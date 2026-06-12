Prosegue il successo della Camera Chiara protagonista della stagione teatrale 2025-2026 a Porto Torres. Sabato 13 e domenica 14 giugno, alle 21, al Teatro comunale Andrea Parodi andrà in scena “fattorIA”, lo spettacolo frutto del laboratorio teatrale de La Camera Chiara.

Lo show nasce da un testo di Giovanni Caravello (con la regia di Stefano Chessa e l’aiuto regia di Elga Mangone), ispirato alla “Fattoria degli animali” di George Orwell, le attrici e gli attori del laboratorio si cimenteranno con un classico, debitamente tradito, per giocare con animali che sembrano esseri umani nei loro pensieri e nelle loro azioni.

Lo spettacolo invita a osservare cosa accade all’interno di una fattoria, nella quale l’ideale di libertà pare potersi concretizzare. Ma la libertà è qualcosa di difficile da gestire, e prima ancora da definire. Per questo, tra sogni improbabili e ambizioni personali, la sola cosa che riesce a farsi largo è la conoscenza, che nasce come strumento utile a tutti, si evolve al servizio del potere e finisce per essere essa stessa il potere.

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