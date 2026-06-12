Antemurale, arriva il primo cassone: a luglio via il fortinoNei giorni scorsi è stata completata con successo la delicata operazione di spostamento della garitta storica
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Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione dell'Antemurale di Ponente, l'opera infrastrutturale da 36 milioni di euro dello scalo marittimo di Porto Torres che renderà il porto più funzionale, garantendo l'ingresso delle navi in condizioni di maggiore sicurezza.
Nei giorni scorsi è arrivato il primo cassone realizzato a Piombino dalla ditta Sales, incaricata dalla Port Authority di eseguire i lavori: un manufatto largo 13,5 metri, lungo 35,5 metri e alto 15,6 metri, trasportato via mare attraverso un'operazione particolarmente complessa.
Sistemato presso la diga foranea, il cassone verrà collocato nella struttura realizzata per l'imbasamento nel tratto interessato dal prolungamento, con andamento curvilineo, per uno sviluppo complessivo di circa 680 metri, collegato all'esterno della diga esistente mediante un ampio raccordo.
Nei giorni scorsi è stata inoltre completata con successo la delicata operazione di spostamento della garitta storica, un intervento eseguito dalla Simec Srl di Olmedo che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di recupero e conservazione del sito.
Ai primi di luglio è infatti programmato lo spostamento dell'intero fortino della Seconda guerra mondiale, un'operazione complessa che richiederà competenze tecniche, precisione e un'attenta pianificazione.