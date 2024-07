Raccolta differenziata al 73,73 per cento. Il Comune di Porto Torres si inserisce tra gli enti virtuosi e punta a superare quota 80 per cento per usufruire delle premialità di secondo livello concesse dalla Regione Sardegna. Il dato è stato comunicato in occasione della commissione Finanze, presieduta da Gaetano Mura, incontro a cui ha partecipato l’assessore competente, Alessandro Carta, per illustrare alcuni dati relativi al Documento unico di programmazione.

La percentuale di differenziata che raggiunge quasi il 74 per cento è un dato riferito al 31 dicembre 2023. «Questo risultato positivo ci fa ben sperare per i prossimi anni - ha detto l'assessore all'Ambiente, Massimiliano Ledda -, un risultato raggiunto grazie all’impegno dei cittadini, la cui partecipazione attiva è fondamentale per una città più pulita».

Nell’anno in corso a partire dal primo gennaio è stato avviato un nuovo appalto di igiene urbana, affidato all’impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., con sede legale a Monza, vincitrice della gara del servizio di igiene urbana per i prossimi cinque anni. Nei nuovi servizi l’azienda ha disposto il ritiro degli abiti usati, previsto gli ultimi venerdì dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre (il prossimo ritiro sarà dunque venerdì 27 settembre). Gli abiti usati possono essere consegnati anche nel centro comunale di raccolta. Inoltre è prevista la raccolta dei giocattoli usurati: gli ultimi venerdì dei mesi di giugno e dicembre. Attualmente i giocattoli usurati possono essere conferiti nel secco residuo (in quanto non sono imballaggi di plastica) a meno che non contengano componenti elettroniche.

