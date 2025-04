In monopattino per spacciare cocaina nascosta tra le capsule dei medicinali. I carabinieri della radiomobile della compagnia di Porto Torres, nella notte scorsa, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 35 anni con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante il pattugliamento nella città turritana, i militari hanno notato un giovane che percorreva via della Libertà, a bordo di un monopattino gettando a terra alcune capsule di colore bianco nel tentativo di disfarsene. La pattuglia dopo aver bloccato il giovane, lo ha sottoposto a perquisizione recuperando l’involucro che aveva gettato.

A seguito degli accertamenti eseguiti nella sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto ben 38 capsule contenenti cocaina, dal peso complessivo di 15,2 grammi e 80 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. La Procura della Repubblica di Sassari che conduce le indagini, ha disposto per il ragazzo gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

