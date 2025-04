L’associazione Circolare, impegnata in forma volontaria di educazione non formale attraverso il gioco del circo e della pedagogia del gioco, festeggia a Porto Torres il suo terzo compleanno con una giornata di giochi, condivisione e attività aperte a tutti.

Domenica 27 aprile, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18, nella sede dell’associazione al Villaggio Satellite, sarà possibile cimentarsi con attrezzi da giocoleria ed equilibrismo in un’atmosfera giocosa e inclusiva. Dalle 13 alle 15, pausa pranzo con formula condivisa: tutti i partecipanti sono invitati a portare qualcosa da mangiare e da condividere con gli altri partecipanti. Un’occasione per divertirsi, socializzare e festeggiare un traguardo importante.

L’esperienza di Circolare è iniziata diversi anni fa da un gruppo di volontari di circo sociale adoperatisi in progetti in Italia e all’estero con l’obiettivo di attivare processi di crescita positiva nell’individuo attraverso laboratori ed interventi di circo sociale (utilizzo delle tecniche circensi, giocoleria, acrobatica, clownerie) e di pedagogia del gioco (il gioco inteso come strumento di rispetto delle regole ed integrazione in un gruppo).

