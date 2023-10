Cinghiali che vagano anche nelle zone di particolare pregio architettonico di Porto Torres, aree in cui sorge il Ponte Romano e gli ultimi scavi che hanno fatto emergere le banchine fluviali del porto romano. Oramai li trovi dappertutto. Spuntano dalla vicine campagne, soprattutto durante la notte. Ma c’è chi li ha avvistati anche di giorno.

L’area tra via Ponte Romano e via Funtana Vecchia è invasa da intere famiglie di cinghiali che se ne vanno a spasso tra le bellezze archeologiche della città. Attraversano l’antico ponte e raggiungono l’ingresso dell’area archeologica di Turris Libissonis, trovano un varco aperto e si introducono tra i reperti e gli scavi dove si sviluppava l’antica colonia romana.

Sono tanti i passanti che raccontano di incontri fatti con gli animali, alcuni di grandi dimensioni che si avventurano per le strade e le vicine campagne, tra le erbacce che in questa stagione sono cresciute dismisura, coprendo anche le prestigiose opere oggetto di scavi archelogici che, secondo i programmi, dovrebbero essere riaperti in questi giorni per una prosecuzione dei lavori.

© Riproduzione riservata