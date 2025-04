Travolto da un camioncino mentre percorreva via dell'Industria, in direzione della zona industriale di Porto Torres. Un ciclista di 88 anni è stato investito mentre procedeva lungo la strada che attraversa il ponte Colombo.

Improvvisamente, per cause ancora da accertare, un camioncino lo ha travolto facendolo cadere a terra. Nell'impatto l'uomo è stato scaraventato sull'asfalto ed ha perso il casco. Immediato l'intervento di soccorso del conducente del mezzo che ha allarmato il 118.

Gli operatori sanitari a bordo dell'ambulanza hanno riscontrato una lesione alla spalla e frattura alla caviglia. L'88enne è stato trasferito al pronto soccorso del Santissima Annunziata per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto una pattuglia della polizia di stato per i rilievi e accertamenti sulla dinamica.

