Porto Torres, chiesto lo stato di calamità per i danni del maltempoLa giunta Mulas dà l’ok al provvedimento per ottenere i ristori per gli agricoltori
La giunta del Comune di Porto Torres, su proposta del sindaco Massimo Mulas, dichiara lo stato di calamità naturale che ha colpito il territorio nella giornata del 10 gennaio a causa delle condizioni di atmosferiche per burrasca di vento e mareggiate. La richiesta di riconoscimento è stata inviata alla Regione Sardegna per l’assegnazione di adeguate risorse finanziarie finalizzate al ristoro dei danni subiti dagli agricoltori e dalle aziende agroalimentari. Mare in burrasca e vento di maestrale, con raffiche oltre i 70 chilometri orari, hanno interessato il litorale di Porto Torres, causando disagi e danni , fino a provocare il crollo del ponticello belvedere della Acque Dolci. Le mareggiate si erano protratte anche nella giornata successiva di domenica 11 gennaio. La tempesta di vento ha divelto diversi alberi e alcuni pali della illuminazione pubblica, mettendo a dura prova anche abitazioni e isolando lo stesso porto. L’amministrazione comunale sta ancora procedendo con l’accertamento dei danni a seguito di ulteriori segnalazioni giunte dagli agricoltori.