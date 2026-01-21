La giunta del Comune di Porto Torres, su proposta del sindaco Massimo Mulas, dichiara lo stato di calamità naturale che ha colpito il territorio nella giornata del 10 gennaio a causa delle condizioni di atmosferiche per burrasca di vento e mareggiate. La richiesta di riconoscimento è stata inviata alla Regione Sardegna per l’assegnazione di adeguate risorse finanziarie finalizzate al ristoro dei danni subiti dagli agricoltori e dalle aziende agroalimentari. Mare in burrasca e vento di maestrale, con raffiche oltre i 70 chilometri orari, hanno interessato il litorale di Porto Torres, causando disagi e danni , fino a provocare il crollo del ponticello belvedere della Acque Dolci. Le mareggiate si erano protratte anche nella giornata successiva di domenica 11 gennaio. La tempesta di vento ha divelto diversi alberi e alcuni pali della illuminazione pubblica, mettendo a dura prova anche abitazioni e isolando lo stesso porto. L’amministrazione comunale sta ancora procedendo con l’accertamento dei danni a seguito di ulteriori segnalazioni giunte dagli agricoltori.

