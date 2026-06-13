Arrestato a Sassari con l’accusa di omicidio. A operare il fermo la polizia di Stato che, nei giorni scorsi, ha fermato in via Tavolara, in pieno centro cittadino, un cittadino pakistano su cui pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dall'Interpol proprio per il reato di omicidio commesso nel paese di origine.

Sono stati gli agenti della sezione Volanti, nel corso di una serie di controlli su un gruppo di cittadini stranieri, a individuare l’uomo portandolo poi in questura dove è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici che ne hanno confermato l’identità.

Con il coordinamento della dirigente della squadra Volanti, Virginia Martinazzi, si è attivata la procedura, prevista dagli articoli 715 e 716 del Codice di Procedura Penale, in materia di arresto provvisorio a fini estradizionali. Iniziate quindi le interlocuzioni con la Corte d'appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – e con il ministero della Giustizia, autorità competente per la successiva gestione della procedura di estradizione.

Dopo una prima permanenza in carcere a Bancali l'extracomunitario è stato poi condotto in udienza di convalida dove il gip ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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