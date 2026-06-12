AGGIORNAMENTO: Ploaghe, 50enne travolta e uccisa da un suv: il dramma all'uscita dalla farmacia

Dramma a Ploaghe, dove una donna di 50 anni è morta travolta da un 81enne in retromarcia.

La tragedia è avvenuta alle 17.30 circa in paese, in corso Giovanni Spano, quando l'anziano alla guida ha travolto la donna e anche un 80enne, finito sbalzato contro un muro riportando gravi ferite.

Il 118 ha provato a rianimare a lungo la donna ma senza successo mentre l'80enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

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