Appuntamento a Villanova Monteleone, venerdì 19 giugno dalle 19.30, presso il salone parrocchiale, per il progetto “Prevenire – Educare – Formare” inserito nel Festival “La cultura oltre i confini”. Sarà Gigi Cotichella, noto formatore, teologo, autore e artista italiano e fondatore di Ago Formazione di Torino a inaugurare a Villanova Monteleone questi incontri rivolti a tutti ma in modo particolare a insegnanti, operatori pastorali, educatori, animatori, catechisti e formatori.

L’ incontro, è organizzato dall’Associazione Culturale Interrios e dalla Parrocchia San Leonardo con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Unione dei Comuni del Villanova e dell’associazione Misericordia. Questo appuntamento ha lo scopo di scoprire l’accompagnatore formativo e i suoi utilizzi nei vari campi educativi. Una serata formativa che sarà un ottimo modo per continuare poi nella lettura del libro “Il manuale dell'infinito accompagnare formativo. La persona. Il gruppo. Insieme. Anche online”. Infatti, l’autore, come si legge nella presentazione, in questo suo secondo manuale sulla formazione, ci guida alla scoperta dell'accompagnare formativo e delle sue potenzialità. Sette tappe per scoprire che ognuno di noi può fare la differenza per qualcun altro, purché accetti la sfida di lavorare su di sé. Un manuale da leggere e rileggere con esercizi, materiali da scaricare e la voglia di fare un autentico itinerario formativo di crescita personale. Perché accompagnare è un infinito ricalcolare il percorso, soprattutto quando lo si fa bene. Per l’occasione Gigi Cotichella dialogherà con Manuel Carboni che fa parte del Team AgoFormazione di Torino, è formatore e animatore, conduttore di grandi eventi e spettacoli in giro per l’Italia. Gigi Cotichella è un formatore, autore, attore e teologo. Oggi si occupa di formazione, dove mette tutta la sua forza del suo animare per imprese, gruppi pastorali, scuole e persone. Nel tempo ha unito le passioni per il teatro e il gioco alla profondità teologica e delle economie alternative, occupandosi anche di orientamento di carriera e valutazione d’impatto. Ha pubblicato diversi sussidi con la Casa Editrice Effatà.

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