Sassari: le scelte dell'arcivescovo monsignor Soddu per la guida delle parrocchieIn programma «interventi tempestivi per risolvere criticità e disagi che alcune comunità vivono per la mancanza di una guida pastorale stabile»
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Prime decisioni del neo arcivescovo della diocesi di Sassari, monsignor Francesco Antonio Soddu, nell’assegnazione degli incarichi. Scelte rese necessarie, in certi casi, anche dalla recente dipartita di alcuni sacerdoti che guidavano le varie chiese.
«Concrete necessità mi impongono interventi tempestivi - spiega nel documento delle Provvisioni Ecclesiastiche - al fine di risolvere criticità e disagi che alcune comunità vivono per la mancanza di una guida pastorale stabile, o comunque esposte a stato di precarietà».
Per quanto concerne le parrocchie urbane di Sassari don Eugenio Cavallo sarà l’amministratore, oltre che della Cattedrale e di Sant’Apollinare, anche della parrocchia Cuore Immacolato di Maria. Don Marco Carta si occuperà invece della parrocchia san Paolo Apostolo, don Emanuele Piredda delle parrocchie di san Donato e san Sisto. L’arcivescovo ha poi assegnato l’incarico di Rettore, nella chiesa di sant’Antonio Abate, a don Davide Onida mentre don Fabio Nieddu, che manterrà l’incarico di Responsabile della Pastorale Universitaria, sarà il Rettore della chiesa Madonna del Rosario. Per quanto concerne il Tribunale Ecclesiastico assumerà l'ufficio di Vicario Giudiziale don Alessandro Madeddu. Confermati come Vicari Episcopali, don Marco Carta, Vicario Episcopale per la pastorale, don Salvatore Fois, Vicario Episcopale per il clero, Padre Salvatore Sanna, Vicario Episcopale per la vita consacrata.