Anche il Comune di Porto Torres si dota del servizio di prenotazione online sulla piattaforma del Ministero dell’Interno per il rilascio delle Carte di identità.

Dal 1° gennaio al 10 novembre 2023, su 21.060 abitanti sono state rilasciate 2427 carte d’identità di cui 56 a cittadini non residenti. Nei mesi di settembre e ottobre sono state rilasciate 456 carte d’identità, di cui 7 a non residenti.

Nella prima decade di novembre sono stati rilasciati 86 documenti di identità. La media giornaliera è di 11 emissioni, fino a un massimo di 17.

Un numero superiore rispetto ai 7 appuntamenti giornalieri prenotabili attraverso piattaforma. Le urgenze sono soddisfatte allo sportello. Il rilascio delle Carte di identità rappresenta solo una parte dell’importante mole di lavoro svolta dal personale dell’ufficio anagrafe.

«I numeri parlano chiaro – ha detto l’assessore al Personale, Tore Frulio - e i fatti smentiscono il disappunto di alcuni cittadini che si sarebbero lamentati di non ottenere tempestivamente la CIE e di doversi dunque rivolgere a comuni limitrofi, emerso attraverso una recente segnalazione del consigliere Costantino Ligas».

L’esponente della giunta Mulas ha sottolineato che quello utilizzato «è un sistema telematico moderno che garantisce standard internazionali di sicurezza, ormai indispensabile nel 2023 e a cui ci siamo adeguati dilatando i tempi – era a disposizione dal 2019 – al fine di agevolare il più possibile i cittadini e di dare a tutti il tempo di adattarsi. Inoltre, teniamo a sottolineare come al momento del suo insediamento, questa amministrazione è subito intervenuta per rimediare a una situazione caratterizzata da una cronica carenza di personale che determinava evidenti problemi organizzativi nell’ufficio anagrafe. I dati in nostro possesso fino a questo momento non possono che renderci soddisfatti dell’operato dei dipendenti, sempre attenti alle esigenze dei cittadini, soprattutto quelli della fascia più fragile, meno avvezza all’utilizzo dei sistemi informatizzati».

