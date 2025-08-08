Porto Torres, Carnevale Estivo: scatta l'ordinanza sul consumo delle bevandeI divieti saranno validi dalle 17 di sabato fino alle 5 del mattino di domenica 10
La cinquantunesima edizione del Carnevale Estivo Turritano ha spinto il sindaco Massimo Mulas, per ragioni di decoro, sicurezza urbana e tutela dell’incolumità pubblica, a firmare l’ordinanza che vieta in tutto il perimetro del territorio comunale interessato dall’evento, la somministrazione, la vendita per asporto e il consumo itinerante di bevande in lattine e contenitori di vetro, dalle ore 17 di sabato 9 agosto fino alle 5 di domenica 10 agosto.
Nel dettaglio è vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine. Inoltre a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, la somministrazione e la vendita su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, il divieto è esteso anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per posizionamento di tavoli e sedie.
Vietato anche l’abbandono in luogo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale, con eccezione per la sola vendita finalizzata all’uso domestico. I commercianti potranno utilizzare per la somministrazione ad utilizzare bicchieri, cannucce, piatti, posate e contenitori per trasporto e consumo bio-compostabili, al fine di ridurre il forte impatto ambientale costituito dall’utilizzo dei contenitori in plastica.