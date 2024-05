Cantieri aperti da lunedì 6 maggio per i lavori per la riqualificazione dell’edificio scolastico Dessì, in viale delle Vigne a Porto Torres, che si svilupperanno attraverso interventi di efficientamento energetico e di adeguamento degli spazi alle esigenze della didattica. Il valore complessivo dell’intervento è di 1milione e 31mila euro derivanti da fondi del Pnrr pari a circa 728mila euro, ai quali si è aggiunto un cofinanziamento comunale di 230mila euro e ulteriori 73mila euro di risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”. La ditta incaricata dei lavori è la Imped S.r.l di Sassari. L’edificio scolastico ha una superficie di circa 1150 metri quadri e dispone di ampi spazi esterni.

I lavori di manutenzione sono finalizzati, in particolare, al miglioramento energetico della struttura edificata nel 1980 che, per quanto si presenti in buono stato di conservazione, attualmente è collocata all’interno della classe energetica E. Si prevede anche una rivisitazione del layout degli ambienti interni per adeguarli agli attuali modelli didattico-educativi. Il progetto di riqualificazione prevede: la realizzazione di un cappotto termico esterno, il rifacimento della copertura superiore esistente, da realizzare mediante l’uso di pannelli isolanti a protezione multistrato, l’installazione di infissi in pvc a bassa trasmittanza termica, l’utilizzo di vetri con protezione solare e la sostituzione della caldaia esistente.

È prevista inoltre l’installazione di 50 nuovi pannelli fotovoltaici (15 Kw), da montare sulla copertura dell’edificio senza ulteriore consumo di suolo e che serviranno anche alla produzione di acqua calda sanitaria. Quanto agli apparecchi di illuminazione, quelli esistenti saranno sostituiti con nuovi prodotti a risparmio energetico a tecnologie Led. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori in circa 150 giorni. «La riqualificazione della scuola Dessì - ha detto l’assessora ai Lavori Pubblici e all’Istruzione Simona Fois – risponde all’obiettivo della nostra amministrazione di garantire la piena efficienza, la sicurezza e l’ammodernamento degli edifici scolastici cittadini. I lavori partiranno dall’esterno della scuola in modo da interferire il meno possibile con il normale svolgimento della didattica. Ringraziamo fin da ora tutto il personale scolastico e le famiglie per la collaborazione, certi del fatto che potranno apprezzare gli interventi grazie ai quali, il prossimo anno scolastico, si potrà studiare e lavorare in un ambiente più gradevole e accogliente»

