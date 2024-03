Bandiere a mezz’asta nel palazzo del Comune di Porto Torres, in memoria delle 18 persone decedute a causa del coronavirus durante la pandemia.

Così la comunità turritana e l’amministrazione comunale ha voluto ricordare, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della epidemia del virus, le concittadine e i concittadini turritani che, spesso in solitudine hanno affrontato il calvario del Covid-19 negli ospedali, senza poter ricevere in quei momenti terribili neppure il conforto dei loro cari.

In piazza Umberto I l’amministrazione comunale, nel 2021, aveva tenuto una cerimonia in ricordo dei morti della pandemia, un evento sobrio organizzato in concomitanza con la Giornata proclamata a livello nazionale, istituita formalmente con la legge 18 marzo 2021, numero 35, e dedicata a chi non c'è più a causa della pandemia.

Le foto delle vittime erano state proiettate sulla facciata del municipio con una luce puntata verso il cielo che ha rappresentato il cuore dell'evento.

