Tutto pronto per il Carnevale Tissese edizione 2026. Tre giornate di festa all’insegna della tradizione. A partire dal 12 febbbraio, nel giorno di Giovedì Grasso, alle 18.30 musica e balli tradizionali sardi con Fantasias de Ballos. Nella seconda giornata, il 17 febbraio in occasione di Martedì Grasso, spazio alle maschere tradizionali sarde Sos Corriolos di Neoneli che invaderanno la piazza, a seguire Ballade Ballade Bois, musica e balli tradizionali sardi.

Sabato 21 febbraio dalle 15.30 il raduno in Piazza Municipale di gruppi e carri allegorici con sfilata colorata per le vie del paese e il gran finale con Dj e danze. Un Carnevale che si preannuncia ricco di sorprese, con l’esibizione per le vie del paese e nella piazza principale delle maschere sarde, coinvolgendo il pubblico presente.

In programma anche gli eventi canori, canti corali e concerti di artisti famosi. Il momento clou è rappresentato dalla sfilata di carri allegorici e dei gruppi in maschera, non solo locali ma anche provenienti dai paesi limitrofi. E poi non mancheranno i momenti di aggregazione per l’intera popolazione, la distribuzione di frittelle e il vino locale, oltre all’appuntamento con la favata e la ceciata. Chiuderà il Carnevale di Tissi, divenuto evento culturale e occasione per presentare il territorio ai turisti, la pentolaccia dedicata ai bambini e alle bambine.

