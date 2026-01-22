Più sicurezza nelle strade cittadine di Porto Torres. L’Ufficio tecnico comunale ha consegnato i lavori di messa in sicurezza della viabilità stradale e pedonale all’impresa appaltatrice GP Costruzioni stradali srl.

Il progetto prevede principalmente la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati in via Sassari, fronte ingresso parco di San Gavino, e in via Balai davanti alla scuola dell'Infanzia "F. Figari".

Inoltre, è prevista la regolamentazione dell'intersezione stradale tra viale delle Vigne e via Sacchi mediante la realizzazione di una «isola stradale» per la canalizzazione dei flussi veicolari, interventi che saranno completati con opere di bitumatura e segnaletica orizzontale e verticale.

Il progetto ha l’obiettivo di ridurre la velocità dei veicoli in transito, soprattutto nei punti di maggiore afflusso di traffico. Un sistema collaudato con cinque attraversamenti già collocati nei punti sensibili della città. «Investire sulla sicurezza con tali strumenti – ha detto l’assessora ai Lavori Pubblici, Gavina Muzzetto - significa promuovere una guida più prudente e tutelare i pedoni».

