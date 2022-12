È finita all’ospedale del Santissima Annunziata, l’assessora alla Cultura del Comune di Porto Torres, Maria Bastiana Cocco, travolta da un’auto mentre percorreva a piedi un tratto di via Principe di Piemonte, in prossimità dell’incrocio con via Adelasia, a poca distanza dal teatro Parodi.

L’incidente questa mattina quando, per cause ancora da accertare, l’esponente della giunta Mulas, 42 anni e da due componente dell’esecutivo, è stata investita mentre attraversava la strada. Il conducente della vettura si è regolarmente fermato per prestare soccorso.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, l’hanno trasportata con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Sassari. Sottoposta ad accertamenti, i medici le hanno riscontrato lesioni alla schiena e un trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi di legge necessari a stabilire la esatta dinamica. In tanti hanno inviato un messaggio di vicinanza augurandole una pronta guarigione.

