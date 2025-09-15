Da oltre un anno l’ascensore degli uffici comunali di Piazza Porta Terra è fuori uso, rendendo impossibile l’accesso a chi ha difficoltà motorie e persino a una consigliera comunale, costretta a rinunciare a importanti riunioni di Commissione. L’ultima, quella dell’Ambiente, è stata trasferita al Quarter, denunciano dal gruppo di Forza Italia, solo grazie all’intervento successivo del presidente.

«Si tratta di una vicenda che dimostra ancora una volta l’incapacità dell’Amministrazione Cacciotto, – commentano i consiglieri azzurri – mentre la città avrebbe bisogno di soluzioni concrete ai problemi quotidiani, assistiamo solo a una martellante propaganda priva di contenuti reali».

Forza Italia riporta un atteggiamento che svilisce anche il ruolo delle opposizioni: «Ci piacerebbe discutere di progetti di rilievo, ma siamo costretti a occuparci di questioni "bagatellari", come questa dell’ascensore o quella dell’Alguer Hall priva delle autorizzazioni della Soprintendenza».

Forza Italia ricorda inoltre di aver contribuito all’approvazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), avviato e finanziato nella precedente consiliatura, «ma rimasto lettera morta».





© Riproduzione riservata