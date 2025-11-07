Stintino, la spiaggia La Pelosa viaggia sui bus di LondraNella City i manifesti dell’assessorato regionale al Turismo per promuovere la Sardegna attraverso uno dei suoi gioielli
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La spiaggia de La Pelosa sempre più internazionale. Le immagini del suggestivo arenile di Stintino viaggiano sui grandi bus rossi di Londra.
I mezzi della capitale britannica mostrano ai cittadini del mondo la meravigliosa spiaggia con la sua sabbia bianchissima e il mare cristallino, una promozione turistica voluta dalla Regione Sardegna, promotrice dell’azione di valorizzazione del territorio grazie all’assessorato regionale al Turismo, guidato da Franco Cuccureddu.
«Una iniziativa che ci riempie di orgoglio e ci permette di far conoscere non solo le nostre splendide spiagge – ha detto la sindaca di Stintino, Rita Vallebella – ma tutte le bellezze di Stintino e della Nurra, la natura che offre, la cultura e le tradizioni che rendono unica la nostra comunità».
L’immagine della Pelosa appare sui lati degli autobus con la scritta Sardinia, dove oltre al mare compare a distanza anche la torre dell’Isola Piana, del territorio di Porto Torres. Un pezzo di natura particolare e suggestiva che racconta il patrimonio unico dell’Isola.